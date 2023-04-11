مدارس تقرر تعطيل الدوام يوم الاربعاء - اسماء " تحديث "

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر عطوفة مدير التربية والتعليم للواء البادية الجنوبية بالتنسيق مع عطوفة المحافظ تعطيل المدارس ليوم غد الأربعاء بسبب الظروف الجوية السائدة حفاظا على صحة الطلبة والكوادر التدريسية .

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ونظراً للظروف الجوية السائدة قرر عطوفة مدير التربية والتعليم لمنطقة معان الأستاذ / وهبي الشلبي آل خطاب و بالتنسيق مع عطوفة محافظ معان تعطيل الدوام ليوم غد الأربعاء الموافق 12/ 04/ 2023 م في مدارس المديرية وذلك حفاظا على صحة وسلامة الطلبة والكوادر التدريسية .

وفي ضوء الحاله الجوية المتوقعة قرر مدير تربية لواء الشوبك بالتنسيق مع عطوفة محافظ معان تعليق الدوام في مدارس لواء الشوبك يوم غد الأربعاء الموافق ١٢ ٤ ٢٠٢٣ حفاظاً على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية.



بدوره أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم إنه تم تفويض مدراء التربية في مختلف مناطق المملكة بالتنسيق مع الحاكم الإداري لاتخاذ أي قرار بشأن دوام المدارس يوم الاربعاء حسب تطورات الحالة الجوية.