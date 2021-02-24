مدارس خاصة لم تجرِ فحص كورونا لعامليها

الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الأربعاء، إن "عددا كبيرا من المدارس الخاصة لم تجرِ فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد للعاملين لديها قبل بدء دوام الفصل الدراسي الثاني وعودة الدوام الوجاهي".

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وبين الزيود، خلال تصريحات صحافية ، أن "عددا قليلا من المدارس الخاصة ملتزمة ببرنامج (توكيد)، المتعلق بتعيين مراقب صحي في المدرسة، ومنها لم توقع على البرنامج".

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