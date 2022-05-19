مدارس قصبة إربد تحتفل بالمناسبات الوطنية

الوكيل الإخباري - استضافت مدرسة بشرى الثانوية المختلطة احتفالًا بالمناسبات الوطنية واحتفاءً باختيار إربد عاصمة للثقافة العربية 2022 بمشاركة عدد من مدارس تربية قصبة إربد.

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واشتمل الاحتفال الذي حضره مدير تربية الأولى الدكتور محمد المومني، مندوباً عن وزير التربية والتعليم على فقرات وعروض عكست الاعتزاز بالمناسبات الوطنية وبصورة إربد العريقة بحضارتها وانجازاتها.



وتنوعت الفعاليات ما بين العروض الالكترونية والعروض الحية على خشبة المسرح جسدت معاني وقيم الولاء والانتماء وتغنت بمنجزات الوطن خلال مئويته الأولى بقيادته الهاشمية الحكيمة.



وقال مدير التربية، إن الاحتفال بالمناسبات الوطنية والإنجازات، هو محطات للانطلاق من جديد بروح وعزيمة وإصرار على مواصلة مسيرة البناء والعطاء والانجاز، مستعرضاً الإنجازات التي تحققت على الصعيد التعليمي والتربوي في عهد الاستقلال المجيد.



وأشارت مديرة المدرسة علا حسينات إلى أن غرس قيم الولاء والانتماء من خلال الاحتفال بالمناسبات الوطنية والنشاطات اللامنهجية تشكل باعثاً ودافعاً للطلبة لإطلاق مواهبهم وابداعاتهم وطاقاتهم نحو العمل الجاد والمنتج .