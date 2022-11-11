مداهمة مركزين رياضيين ضبطت لديهما أغذية غير مجازة

الوكيل الاخباري-

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‌‎داهمت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، مركزين رياضيين في عمان، وضبطت كمية من أغذية رياضيين غير مجازة.وقال مدير عام المؤسسة نزار مهيدات، في بيان صحفي الجمعة، إن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة أغلقت مركزين رياضيين وتحفظت على كمية من المنتجات الغذائية التي تحمل ادعاءات طبية لبناء الجسم وأغذية رياضيين غير حاصلة على الإجازة الأصولية من قبل المؤسسة.‌‎وأضاف مهيدات، أن المؤسسة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة أصوليّا بحق القائمين على المركزين، مشيرا إلى أن فرق الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة تنفذ جولات تفتيشية دورية للتأكد من تدوال المكملات الغذائية وأغذية الرياضيين المجازة والآمنة.وذكر البيان، أن اللجان الفنية المختصة في المؤسسة في قسم أغذية الاستعمال الخاص وأغذية الرياضيين تعمل على إجازة وترخيص منتجات أغذية الرياضيين بعد دراسة مكوناتها والجرعة اليومية المقررة وتدقيق بطاقة البيان المتضمنة طريقة الاستخدام والادعاءات وأهم التحذيرات، وفقًا للأسس المعتمدة لإجازتها وتصنيفها وتسجيلها فضلا عن متابعة ومراقبة تداولها وتصنيعها واستيرادها لضمان مأمونية هذه الأغذية والحفاظ على صحة وسلامة الفئات المستخدمة لها.