مداهمة 3 تجار مخدرات في الزرقاء وضبط 21 كغم من الحشيش

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام الماضية مع 3 قضايا نوعية من خلال جهودهم اليومية لمتابعة وضبط وايقاف كافة النشاطات المرتبطة بالاتجار وترويج وتهريب المواد المخدرة .

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وبين انه في القضية الاولى وبعد جمع المعلومات حول مجموعة من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة الزرقاء تم التأكد من استخدامهم لإحدى الخيم في منطقة صحراوية لتخزين المواد المخدرة، وبعد تحديد المكان والتأكد من وجودهم داخله جرت مداهمة الخيمة والقي القبض على 3 أشخاص داخلها، وبتفتيش الخيمة عثر بداخلها على 21 كغم من مادة الحشيش المخدرة، اضافة الى سلاحين ناريين أحدهما أوتوماتيكي .



وفي أحد المعابر الحدودية و بالتعاون مع الجمارك والأجهزة الأمنية العاملة داخل المعبر اشتبه بأحد مركبات الشحن القادمة للمملكة و المحملة بالفاكهة ، و بتفتيشها تفتيشاً دقيقاً عُثر داخلها على ما يقارب 200 الف حبة مخدرة أخفيت بمخابئ سرية في جسم المركبة ، وبعد التحقيق في القضية حُددت هوية مستلم الشحنة داخل المملكة وأُلقي القبض عليه اضافة الى سائق الشاحنة.



وفي القضية الأخيرة فقد تمت متابعة معلومات حول امتلاك أحد الأشخاص كميات كبيرة من الحبوب المخدرة حصل عليها عن طريق تهريبها من احدى الدول المجاورة وعن نيته بيعها داخل المملكة ، ومع المراقبة تم التأكد من قام المشتبه بنقل تلك الكميات بواسطة احدى المركبات وتمت المداهمة والقاء القبض عليه وعُثر بحوزته على 40 ألف حبة مخدرة .



وجرى احالة القضايا والأشخاص المضبوطين كافة لمدعي عام محكمة امن الدولة.







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