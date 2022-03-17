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الخميس، 17-03-2022 08:20 م

مدرسة حقلية للتصنيع الغذائي للسيدات بالكورة

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الوكيل الاخباري - افتتحت في قاعة مدرسة دير أبي سعيد الثانوية للبنات بلواء الكورة، اليوم الخميس، فعاليات المدرسة الحقلية حول التصنيع الغذائي، والتي تنظمها مديرية زراعة اللواء ضمن مشروع "الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر"، بمشاركة 20 سيدة ريفية من المجتمع المحلي .

وأكدت مديرة زراعة الكورة المهندسة ازدهار السرحان، خلال الافتتاح، أهمية استغلال الموارد المحلية من الإنتاج الزراعي وتوفير المواد الغذائية بأقل التكاليف من خلال التصنيع الغذائي المنزلي للمنتجات الزراعية .

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