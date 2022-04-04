مدرسة حقلية لمزارعي اللوز في كفر عان

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية زراعة لواء الوسطية، اليوم الاثنين، مدرسة حقلية لمزارعي اللوز في منطقة كفر عان غربي إربد.



وقال مدير الزراعة، الدكتور جعفر عبيدات، لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، إن المدرسة التي نفذتها شعبتا الإرشاد الزراعي والإنتاج النباتي في المديرية؛ هدفت إلى رفع مستوى معرفة مزارعي اللوز وتوعيتهم من ناحية الإلمام بمتطلبات أشجار اللوز من السماد والتقليم والحراثة وطرق معالجة الأشجار من الآفات الحشرية والأمراض الفطرية.

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