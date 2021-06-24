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الخميس، 24-06-2021 10:13 ص

مدرسة في الزرقاء تستقبل طلبة التوجيهي بالورد.. صور

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الوكيل الإخباري - استقبلت مدرسة زبيدة بنت الحارث الثانوية للبنات في مديرية التربية والتعليم للزرقاء الأولى الطالبات اللاتي  يتقدمن  اليوم الخميس لأولى مباحث الثانوية العامة (التوجيهي) بالورود والحلوى.

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وفي اطار الدعم والتهيئة النفسية لطالبات الثانوية العامة في أول يوم من امتحانات الثانوية العامة، وقامتْ المعلمات بتزيين قاعات الثانوية وتوزيع الحلوى والورد لاستقبال الطالبات.

وقالت مديرة المدرسة لانا الشديفات ان مبادرة "إزرع فرحة" التي اطلقتها المدرسة لها أثر إيجابي على الطالبات لحظة دخولهم قاعات الثانوية وسينعكس ذلك على ادائهم خلال الامتحان.

وبينت ان رؤيتها جاءت من نهج وزارة التربية والتعليم التي تلبي الاحتياجات النفسية للطلبة وتحرص على توفير البيئة المدرسية الآمنة الداعمة خصوصا في ظل الجائحة والظروف الطارئة، وتسهم في تحفيزهم على تحسين الاداء ورفع الدافعية خلال سير الامتحان.




 




 

 


 

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