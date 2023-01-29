مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة في التربية - اسماء

الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين التالية أسماؤهم والذين تم اختيارهم وفقاً لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية وذلك بموجب أحكام المادة (۱۳/ز) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية لإجراء المقابلة الشخصية التواجد في مركز وزارة التربية والتعليم / إدارة الموارد البشرية / قسم التوظيف الكائن في محافظة العاصمة منطقة العبدلي بالقرب من مسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله الأول الساعة الواحدة بعد الظهر لإجراء المقابلة الشخصية،حسب الموعد المبين إزاء اسمه.



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