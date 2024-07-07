مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم - أسماء

الوكيل الاخباري - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة المرشحين المبينة اسماؤهم أدناه الذين تم اختيارهم وفقًا لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية بموجب احكام المواد (13/ز.15) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، التواجد في مركز وزارة التربية والتعليم/إدارة الموارد البشرية/قسم التوظيف الكائن في محافظة العاصمة منطقة العبدلي بالقرب من مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول الساعة العاشرة صباحًا لإجراء المقابلة الشخصية.

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يوم الثلاثاء الموافق(2024/7/9)، الساعة 10:00 صباحًا

اسراء احمد محمد المومني

انعام شحاده حمدان عنوز

بيان رزق عبد الرحمن العجرمي

حسان محمد حسين الشمايله

حلا يوسف خليل العمرين

حنين خليفه فوزى ابراهيم

دعاء حسن فرحان المهايره

رهام عدنان عوض الرفوع

روابي فتحي عبد الله التركمان

شيراز سميح احمد العساسفه

شيرين حازم حنا القسوس

شيماء سامي عطيه عيال سلمان

صفاء احمد كريم الصوالحه

عائشه محمد جمال الدين محمد علي الكاساني

فرح فيصل مصطفى القيسي

فرح وليد اكرم عبيدات

مرح فراس احمد ابو لوحه

نادين عمر دخيل الدويرى

نداء زياد عبد العظيم البشيتي

نرجس محمد عواد الفرا

نوار زياد صبحي خميس

يوم الثلاثاء الموافق(2024/7/9)، الساعة 12:00 ظهرًا

انوار عبد العزيز اجريد البشيش

آيه محمد ابراهيم الكناكرى

جمانه سليمان عطيه الدر

حسام عبد الباسط حسن المشايخ

حنين حميد جميل العوض

خالد علي ابراهيم صمادى

رشا خميس موسى شطا

زين ماجد محمود شعبان

سناء جابر ابراهيم العجرمي

عائده سالم نبهان العيوطي

عبدالرحمن تيسير محمود الرواشده

فاروق عبدالعزيز جمعه العجالين

محمد عوده محمد الشوابكه

محمد موسى مصطفى الزغل

محمود بسام زياد اسعد

مهند محمود احمد القرنه

وسام احمد جمعه الغول

وفاء محمد نافع القريناوي

