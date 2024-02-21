مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم ووظيفة إداري في التربية - اسماء

الوكيل الاخباري - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة المرشحين المبينة اسماؤهم أدناه, الذين تم اختيارهم وفقًا لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية بموجب احكام المواد (13/ز.15) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، التواجد في مركز وزارة التربية والتعليم/إدارة الموارد البشرية/قسم التوظيف الكائن في محافظة العاصمة منطقة العبدلي بالقرب من مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول الساعة التاسعة صباحًا لإجراء المقابلة الشخصية، ذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق (26/2/2024) ولغاية يوم الخميس (29/2/2024) حسب المواعيد المبينة أدناه.

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