الأربعاء 21-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 21-02-2024 08:56 ص

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم ووظيفة إداري في التربية - اسماء

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الوكيل الاخباري - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة المرشحين المبينة اسماؤهم أدناه, الذين تم اختيارهم وفقًا لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية بموجب احكام المواد (13/ز.15) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، التواجد في مركز وزارة التربية والتعليم/إدارة الموارد البشرية/قسم التوظيف الكائن في محافظة العاصمة منطقة العبدلي بالقرب من مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول الساعة التاسعة صباحًا لإجراء المقابلة الشخصية، ذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق (26/2/2024) ولغاية يوم الخميس (29/2/2024) حسب المواعيد المبينة أدناه.

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