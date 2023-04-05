الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 05-04-2023 07:08 ص

مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية في التربية - اسماء

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الوكيل الاخباري - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين التالية أسماؤهم، الذين تم اختيارهم وفقاً لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية بموجب أحكام المواد (۱۳/ز ۱۵) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، التواجد في مركز وزارة التربية والتعليم /إدارة الموارد البشرية / قسم التوظيف الكائن في محافظة العاصمة منطقة العبدلي بالقرب من مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا لإجراء المقابلة الشخصية، ذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٤/٩ حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٢ كل حسب الموعد المبين إزاء اسمه.

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