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الخميس، 02-03-2023 11:17 م

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في التربية - أسماء

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - دعت وزارة التربية والتعليم التالية أسماؤهم لاستكمال إجراءات التعيين .

وتاليًا الأسماء:

أماني فيصل علي هياجنة – قصبة إربد

عبدالله علي ياسين الشبول – الرمثا

سحر أحمد عبدالكريم العدوان – بني كنانه

سميحه جواد محمد سناقره – الطيبة والوسطية

علا خليفه صالح مقدادي – الكورة

لانا شامخ راجي الشريدة – الكورة

عبدالله محمود فرحان بني بكر – الكورة

لؤي هاني حسن غرايبه – قصبة عجلون

محمد علي أحمد فريحات – كفرنجة

أشواق عبدالله ضيف الله العاصم – البادية الشمالية الغربية

إيناس عوض حصن أبو صبيح – قصبة عمان

ناهده فتحي سيد عماره – ماركا

محمد عماد عبدالرزاق حياصات – ناعور

عبدالناصر زاهر أحمد بلال – قصبة الزرقاء

رائده صبحي أحمد دار مصلح – قصبة الزرقاء

نانسي محمد عبدالرحيم إسماعيل – الزرقاء الثانية

سلام عبدربه حسن أبو لبه – الرصيفة

إلهام عايد محمد البريدي – عين الباشا

خالد جهاد حاكم العايدي – الشونة الجنوبية

ميسم عبدالرحيم سالم النسور – مأدبا

أحلام حماد سالم العصيات – الأغوار الجنوبية

شادية محمد علي الهدار – قصبة الطفيلة

إيمان حسن عطوه الطوره – بصيرا

سجى عبدالله جميل كريشان – معان

ثائر عاطف محمد الزيادنة – معان

رؤى إبراهيم عبدالعزيز الشقيرات – الشوبك

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