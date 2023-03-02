مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في التربية - أسماء

الوكيل الاخباري - دعت وزارة التربية والتعليم التالية أسماؤهم لاستكمال إجراءات التعيين .
وتاليًا الأسماء:
أماني فيصل علي هياجنة – قصبة إربد
عبدالله علي ياسين الشبول – الرمثا
سحر أحمد عبدالكريم العدوان – بني كنانه
سميحه جواد محمد سناقره – الطيبة والوسطية
علا خليفه صالح مقدادي – الكورة
لانا شامخ راجي الشريدة – الكورة
عبدالله محمود فرحان بني بكر – الكورة
لؤي هاني حسن غرايبه – قصبة عجلون
محمد علي أحمد فريحات – كفرنجة
أشواق عبدالله ضيف الله العاصم – البادية الشمالية الغربية
إيناس عوض حصن أبو صبيح – قصبة عمان
ناهده فتحي سيد عماره – ماركا
محمد عماد عبدالرزاق حياصات – ناعور
عبدالناصر زاهر أحمد بلال – قصبة الزرقاء
رائده صبحي أحمد دار مصلح – قصبة الزرقاء
نانسي محمد عبدالرحيم إسماعيل – الزرقاء الثانية
سلام عبدربه حسن أبو لبه – الرصيفة
إلهام عايد محمد البريدي – عين الباشا
خالد جهاد حاكم العايدي – الشونة الجنوبية
ميسم عبدالرحيم سالم النسور – مأدبا
أحلام حماد سالم العصيات – الأغوار الجنوبية
شادية محمد علي الهدار – قصبة الطفيلة
إيمان حسن عطوه الطوره – بصيرا
سجى عبدالله جميل كريشان – معان
ثائر عاطف محمد الزيادنة – معان
رؤى إبراهيم عبدالعزيز الشقيرات – الشوبك
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