مدعوون للامتحان التنافسي في التربية أسماء

الوكيل الإخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم المرشحين التالية أسماؤهم من حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات المبينة أدناه لتعبئة (وظيفة معلم) وفقا للأحقيات التنافسية، التواجد في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في طبربور – شارع الأقصى يوم الأربعاء الموافق 8 – ايلول 2021 لحضور الامتحان التنافسي الإلكتروني حسب الأوقات الموضحة أدناه.

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حيث سيتناول الامتحان التنافسي الإلكتروني مجالين رئيسين: أولا مجال الاختصاص المعرفي ويعطى 70% من العلامة الكلية ومجال الكفايات التربوية والمهنية ويعطى 30% من العلامة الكلية.

وأشار الديوان في إعلانه أنه لن يسمح لأي من المرشحين دخول قاعة الامتحان ما لم يتم الالتزام ببروتوكول السلامة العامة.

وتاليا أسماء المدعوين وتفاصيل الإعلان:















