مدعوون للتعيين في صندوق الحج- اسماء

الوكيل الاخباري- اعلن صندوق الحج، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عددا من المرشحين للتعيين لاستكمال اجراءات تعيينهم.
1- نجاح فواز عبدالله نبهان
2- سناء سعد سليمان الرواشدة
3- رهام موسى محمد النجار
4-محمد حسن محمد عنكير
ونوه صندوق الحج إلى ضرورة استكمال إجراءات التعيين خلال عشرة ايام من تاريخ نشر الاعلان بالجريدة الرسمية وفي حال عدم الحضور يعتبر المرشح مستنكف عن العمل.
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