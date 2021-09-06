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الإثنين، 06-09-2021 09:21 ص

مدعوون للتعيين في صندوق الحج- اسماء

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الوكيل الاخباري- اعلن صندوق الحج، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عددا من المرشحين للتعيين لاستكمال اجراءات تعيينهم.

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1- نجاح فواز عبدالله نبهان

2- سناء سعد سليمان الرواشدة

3- رهام موسى محمد النجار

4-محمد حسن محمد عنكير

 

ونوه صندوق الحج إلى ضرورة استكمال إجراءات التعيين خلال عشرة ايام من تاريخ نشر الاعلان بالجريدة الرسمية وفي حال عدم الحضور يعتبر المرشح مستنكف عن العمل.

 

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