مدعوون للتعيين في صندوق الحج- اسماء

الوكيل الاخباري- اعلن صندوق الحج، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عددا من المرشحين للتعيين لاستكمال اجراءات تعيينهم.

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1- نجاح فواز عبدالله نبهان

2- سناء سعد سليمان الرواشدة

3- رهام موسى محمد النجار

4-محمد حسن محمد عنكير

ونوه صندوق الحج إلى ضرورة استكمال إجراءات التعيين خلال عشرة ايام من تاريخ نشر الاعلان بالجريدة الرسمية وفي حال عدم الحضور يعتبر المرشح مستنكف عن العمل.