مدعوون للتعيين في وزارة الصناعة والتجارة

الوكيل الاخباري- دعت وزارة الصناعة والتجارة، وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، عددا من المرشحين للتعيين الى مرجعتها.

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وتاليا التفاصيل والأسماء:

بكالوريوس علوم إدارية / إدارة الموارد البشرية/ البادية الشمالية

1_أمين يوسف محمد الشجراوي

دبلوم كلية المجتمع/نظم معلومات إدارية/البادية الشمالية

1_يوسف ضيف الله شافي الشرفات

وكل ما يتخلف عن الموعد المحدد يعتبر مستنكفا.