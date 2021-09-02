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الخميس، 02-09-2021 09:29 ص

مدعوون للتعيين في وزارة الصناعة والتجارة

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الوكيل الاخباري- دعت وزارة الصناعة والتجارة، وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، عددا من المرشحين للتعيين الى مرجعتها.

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وتاليا التفاصيل والأسماء:

بكالوريوس علوم إدارية / إدارة الموارد البشرية/ البادية الشمالية

1_أمين يوسف محمد الشجراوي

دبلوم كلية المجتمع/نظم معلومات إدارية/البادية الشمالية

1_يوسف ضيف الله شافي الشرفات

 

وكل ما يتخلف عن الموعد المحدد يعتبر مستنكفا.

 

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