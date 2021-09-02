مدعوون للتعيين في وزارة الصناعة والتجارة

الوكيل الاخباري- دعت وزارة الصناعة والتجارة، وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، عددا من المرشحين للتعيين الى مرجعتها.
وتاليا التفاصيل والأسماء:
بكالوريوس علوم إدارية / إدارة الموارد البشرية/ البادية الشمالية
1_أمين يوسف محمد الشجراوي
دبلوم كلية المجتمع/نظم معلومات إدارية/البادية الشمالية
1_يوسف ضيف الله شافي الشرفات
وكل ما يتخلف عن الموعد المحدد يعتبر مستنكفا.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة