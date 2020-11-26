مدعوون للمقابلات الشخصية بوزارة الصحة - أسماء

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين من حملة شهادة (بكالوريوس صيدله ، ودبلوم كلية مجتمع صيدله ، ودبلوم كلية مجتمع تعقيم ، ودبلوم كلية مجتمع تخدير ، ودبلوم كلية مجتمع سجلات طبيه) من الذين تم اختيارهم وفقا لعلامة الامتحان التنافسي والمدرجه اسماؤهم في الجدول التواجد في الوقت والمكان المحدد وحسب ما هو مبين بالجدول لاجراء المقابلة الشخصية مع ضرورة الحضور الى المقابله في الموعد المحدد مصطحبين البطاقه الشخصيه الصادره عن دائرة الاحوال المدنيه والجوازات سارية المفعول وقلم حبر ازرق جاف.

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وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة فإنه "لن يتم السماح لاي من المرشحين بدخول قاعة المقابلات ما لم يتم الالتزام ببروتوكول السلامة العامة بإرتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي وتحميل تطبيق امان وكل من يتخلف عن حضورالمقابله يعتبر مستنكفا."



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