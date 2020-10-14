مدعوون للمقابلة الشخصية بوزارة الصحة - أسماء







الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين من حملة شهادة بكالوريوس التمريض والذين تم اختيارهم وفقا لعلامة الامتحان التنافسي والمدرجة أسماؤهم ادناه مراجعة مديرية تخطيط الموارد البشرية وشؤون الموظفين / الطابق الثاني في مبنى وزارة الصحة الكائن في طبربور بالقرب من مستشفى الأمير حمزة لإجراء المقابلات الشخصية وذلك يوم الخميس الموافق 15/ 10/2020 حسب ما هو مبين ادناه مع ضرورة الحضور الى المقابلة في الموعد المحدد في الجدول ادناه مصطحبين معهم البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول وقلم حبر ازرق جاف علما بانه لن يتم السماح لأي من المرشحين بدخول قاعة المقابلات ما لم يتم الالتزام ببروتوكول السلامة العامة بارتداء الكمامات والكفوف والتباعد الجسدي وتحميل تطبيق أمان وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفا.



* الساعة التاسعة صباحا :

ابتهال محمد جمعه قطنه

ابراهيم محمود محمد الشروف

احمد اياد سالم الرواشده

احمد عبد الله صالح محمد

احمد عمر احمد الغول

احمد عوده احمد نافع

احمد فهد جمعه سليمان

احمد محمد سليمان عوض

احمد مصطفى جبر الزغير

اريج محمد عبد الكريم المراكشي

اسامه عياد محمد ابو صعيليك

اسامه فالح امين حمد

اسامه محمد حسن زياد

اسراء انور ربحي محمد

اسراء تيسير محمود ديك

اسراء خالد سالم سياله

اسراء محمد نصار الجبارات

اسماء ابراهيم محمد سالم



* الساعة العاشرة صباحا:

اسماء محمد علي حسين العيسى

الاء محمد حسين المشاعله

اماني احمد محمد القطراوي

امجاد هاني طايل جباعته

امل عبد الله علي بني عوده

انس محمداديب محمد الجدايه

ايمان محمود قاسم امليك

ايمن محمود خليل قعدان

آيات داود سليمان ابو رزق

بتول بسام عبد الله الخليلي

براءه جمال مفيد غيضان

بسام فايز سلامه ابو سرحان

تيسير زيدان تيسير بنات

جهاد سليمان كلوب العطاونه

حنين ماجد محمود الحته

حنين محمد احمد سليمان

خليل عبد الجواد خليل ابو سل

دعاء لطفي محمود البزور



* الساعة الحادية عشر صباحا:

رامي جمال عبد الرحيم حمدان

راميا حسين عبد القادر محمد

رانيه نافع محمود بنيان

ربى احمد اسماعيل السوافري

رجائي تيسير جبر ابو شمعه

رقيه فتحي رجا الرزي

رنيم قاسم عبد الرحمن ميمي

رهام محمد احمد ابو شاهين

رهام مصطفى محمد ياسين

سحر وحيد ابراهيم المعايطه

سكينه احمد سليمان المومني

سليم ايوب محمد البهلول

سمر يوسف محمد الدربي

عامر غازى حمد فحماوي

عامر نايف هاني الطراونه

عبدالفتاح محمد عبد الفتاح مرشد

عدي غازى يوسف المعايطه

عطيه موسى عطيه ابو جامع



*الساعة الثانية عشر ظهرا :

علا احمد ابراهيم حبيب الله

علا عبد الحميد ياسين الخطيب

علاء حسين محمد الاحمد

علاء عبد اللطيف عبد الكريم ابومي

علاء عوني محمود احمد

علاء محمد صالح الصالح

علياء امين محمد الزيودي

عماد محمد عطا الله المشاقبه

غاده محمد اسماعيل رحال

غدير عمر محمد كناني

فهد فيصل عبدالحميد الحاج حسين

قصي غسان عزت القواريق

قصي محمد عبد اللطيف الخلايله

كفاح حسام عبد الرحيم محمد

لمى وليد عمر خروب

مامون محمود محمد الحلو

محمد اسماعيل محمد ابو هويدى

محمد حسن عوده احمد



* الساعة الواحدة ظهرا:

محمد سليم رشيد شقير

محمد فيصل محمد الزواهره

محمد مجدي محمد اعبيد

محمود عبد الغني محمد الفار

محمود هايل محمود الحلالشه

مريم ابراهيم محمد فرج الله

مصعب جميل عبد القادر ابوشهيل

معاذ حسين اسماعيل العدم

ملاك محمد مرضي الحوامده

ملاك محمود سلمان الزيود

منتصر علي محمد المصري

مها عبد الرحمن يوسف العايدي

مهنا مجدى انيس ابو ريا

مهند هاشم عزت القواريق

مؤيد جمال عطا ابو طالب

ميساء محمود محسن الهيب

نانسي بيربخش ضياء احمد بخش

نزيهه نضال محمد صباح



* الساعة الثانية ظهرا:

نسرين جعفر حسن ابو فوده

نور عمر عارف الشرفا

نيبال نواف عبد ابو رياش

هبه يوسف علي ابو ديه

هديل محمد دعاس عنوز

هيا نضال محمد يوسف قفيشه

هيفاء حمد سعود الخشان

وسام جمال اسعد ارديس

ولاء احمد محمود مرعي

ولاء عبد عبد الرحمن محمود

ياسمين ابراهيم كامل العتوم

يزن علي محمد الزيود

يمنى سعيد توفيق شحاده

يوسف شكرى محمد ابو ورده

يوسف عبد الجبار احميد صنوبر

يوسف ماجد يوسف الجرادات