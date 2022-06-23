الخميس 23-06-2022
الوكيل الاخباري
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الخميس، 23-06-2022 04:41 م

مدعي عام جنايات سابق يكشف عن العقوبة التي تنتظر قاتل الطالبة ايمان

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي- أكد مدعي عام جنايات كبرى ومساعد النائب العام في عمان سابقا الدكتور نايل ارفيفان الرقاد، أن عقوبة قاتل الطالبة ايمان هي الاعدام اذا لم يتم اسقاط الحق الشخصي وفقا للقانون.

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وأضاف الرقاد لـ " الوكيل الإخباري" أنه من حيثيات القضية الأولية تبيّن أن لدى الجاني "النية الجرمية للقتل وجهز لها مسبقاً"، مشيرا إلى أن ذلك يعد جريمة مع سبق الإصرار والترصد.

 

وأضاف أن المادة 328 من قانون العقوبات أوضحت أنه (يعاقب بالإعدام على القتل قصدًا: 1- إذا ارتكب مع سبق الإصرار، ويقال له (القتل العمد). 2- إذا ارتكب تمهيدًا لجناية أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها، أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله).

وأكد أن مثل هذه القضايا التي تثير الرأي العام تأخذ صفة الاستعجال. 

 

وتفاعل الأردنيون مع جريمة قتل الطالبة ايمان ارشيد، بعد أن أطلق عليها شاب النار داخل الحرم الجامعي ولاذ بالفرار. 


 




 

 


 

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