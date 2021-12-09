مديرة شباب البلقاء: الشباب أساس التنمية والطاقة التي ينبغي الاستفادة منها

الوكيل الاخباري - قالت مديرة شباب محافظة البلقاء الدكتورة احلام العبادي، ان الشباب طاقة إنسانية متميزة بالطموح والحماسة والسعي نحو الاستقلال وحب الاستطلاع والمعرفة والتطلع نحو المستقبل بكل ثقة، وهم أساس التنمية والطاقة التي ينبغي الاستفادة منها.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة العبادي اليوم الخميس، اعضاء فريق مبادرة سفراء الشباب "اسأل السفير" التابع لمديرية شباب محافظة البلقاء واستمعت إلى اقتراحاتهم حول البرامج والمبادرات الشبابية المختلفة.

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