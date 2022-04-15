مديريات الشباب تنفذ أنشطة متعددة في المحافظات

الوكيل الإخباري - واصلت مديريات الشباب والمراكز التابعة لها في المحافظات، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية وجاهيا وعبر وسائل الاتصال الحديثة "زووم".



ووفقا لبيان وزارة الشباب الجمعة، نفذ مركز شباب المنشية، في لواء الأغوار الشمالية بمحافظـة إربد، جلسة توعوية عـن أهمية اللقاح فـي الحد مـن انتشار فيروس كورونا، وذلك عبـر الاتصال المرئي، بمشاركة 25 شابا.



وتم الحديث خلال الجلسة التوعوية عــن أهمية مواصلة التوعية لمختلف فئات المجتمع بأهميـة تلقي لقاح كورونا والجرعات المعززة، ومساندة الجهود الوطنية للوقاية والحد مـن انتشار الفيروس وعدم الالتفات للإشاعات المتصلة بالفيروس والمطاعيم واستقاء المعلومات من المصادر الرسـمية الموثوقة، ودور القطاع الشبابي بالتوعية.



ونفذ مركز شباب وشابات الظليل، اليوم التدريبي الأول من مشروع اللغة الإنجليزية، عبر وسائل الاتصال المرئي "زووم"، والذي يهدف الى تطوير مهارات الاتصال والتواصل الشفهي والكتابي باللغة الإنجليزية لدى الشباب والشابات.



ونفذ مركز شابات ماركا ورشة عــن العنف المجتمعي عبر تطبيق الاتصال المرئي "زووم" بحضور 40 مشاركة، تحدث بها المحاضر عــن مفهوم العنف المجتمعي وأنواعه ومظاهره والآثار الاقتصادية والاجتماعية.



ونفذ مركز شابات راكين التابع لمديرية شباب الكرك محاضرة إرشادية بعنوان (نباتات الزينة) بمشاركة 15 شابة.



وتحدثت المحاضرة سمية الجعافرة عــن نباتات الزينة التي يتم زراعتها داخل المنزل والفرق بينها وبين النباتات التي يتـم زراعتهـا بالخارج وبينت أثرها على نفسية الشخص والكميات المناسبة مــن الأسمدة وطريقة العناية بها، بالإضافة إلى طريقة الري الصحيحة وأوقاتها.



ونفذ مركز شـباب عنجرة نشاطا تطوعيا شـبابيا فـي مسـجد المثنى بـن الحارثـة بمشـاركة 20 شـابا.



وأشـار رئيـس المركـز طـلال خطاطبـة، إلـى إن إقامة النشـاط جـاء ضمـن خطـة المركـز السنوية خـلال شـهر رمضـان المبــارك لتقوية الــوازع التطوعي والديني للشباب فــي الحفــاظ علــى الأماكن الدينية، وتعزيـز التكافل الاجتماعي وتقوية العلاقات الإنسانية، وتقديم أعمال النظافة التطوعية، وملء أوقـات الفـراغ لدى المشاركين والعمـل بـروح الفريق.



ونفـذ مركـز شـباب العقبـة وضمـن مشـروع التوأمة مع مركز السلم المجتمعي التابع لمديرية الأمن العام ورشة حـول التطرف والعنف المجتمعي والوقاية منه.



واشتملت الورشة على تعريف التماسك المجتمعي وأهميته، وأدوات الوقايـة مـن التطرف، ودور الشباب فــي تعزيز الأمن الوطني، والأسباب التي تدفع الشباب نحو التطرف.

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كما نفذ مركز شباب برما محاضرة حول أخلاق الصائم بمشاركة 20 شابا عبـر تطبيق "زووم".



وتم الحديث خلال المحاضرة حول أخلاق الصائم وكيفية الحافظ على الصيام وزيادة الأجر والثواب من خلال الأخلاق الحميدة التي حث عليها الإسلام .



ونفذ مركز شابات رحاب بالتعاون مع قناة حور للإنتاج والتوزيع الفني، مبادرة رمضان يجمعنا، والتي تهدف إلى توطيد العمل الخيري في النفوس والتحفيز على العمل الجماعي بإشراك أكثـر مـن جهـة لتنفيذهـا لتكـون ذات رسالة سامية وهادفة.