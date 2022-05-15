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الأحد، 15-05-2022 12:52 م

مديريات الشباب تنفذ أنشطة متعددة في المحافظات

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الوكيل الإخباري - واصلت مديريات الشباب والمراكز التابعة لها تنفيذ الجلسات التعريفية والانشطة الشبابية والثقافية والصحية وجاهيا وعبر وسائل الاتصال الحديثة "زووم".

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ووفقا لبيان وزارة الشباب، اليوم الأحد، اختتمت مديرية المراكز الشبابية والكشافة بالتشارك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وهيئة اجيال السلام، جلسة لبرنامج "بحث العمل التشاركي".


ويهدف البرنامج الى عرض المبادرات وحملات المناصرة التي نفذها الشباب والشابات لتسليط الضوء حول الحلول المقترحة للمشاكل المجتمعية.


ونفذ مركز شباب الطيبة، دورة تدريبية للغة الانجليزية قدمها المحاضر محمد الحميدات، واستمرت اربعة ايام بمشاركة 20 شابا من الفئة العمرية 14 الى 16 عاما.


وتهدف الدورة الى تمكين الشباب المتدربين من معرفة القواعد الاساسية للغة الانجليزية، إضافة الى القدرة على اجراء محادثة كالتعبير عن الآراء، والرغبات ووصف الأماكن والمحادثة حول موضوعات عامة.


ونفذ مركز شباب غور المزرعة التابع لمديرية شباب الكرك، دورة تدريبية بعنوان "اعادة تدوير الخشب"، بمشاركة 20 شابا.


وأشار المدرب محمد العجالين خلال الدورة الى أهمية اعادة التدوير واستغلال البيئة المحيطة لعمل مجسمات أو قطع، موضحا اهمية الاعمال المهنية لما لها من أهمية في تدريب الشباب لتكوين افكار للمشاريع الصغيرة التي تعود عليهم في المستقبل بتوفير مصدرا للدخل.


فيما نفذ مركز شباب الشونة الشمالية دورة تدريبية متخصصة في تصميم الروبوت التعليمي، بمشاركة 20 شابا من اعضاء المركز.


وتهدف الدورة الى نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي لدى الشباب، والتعرف على انواع الروبوتات ومكوناتها ومجالات استخداماتها التعليمية والمنزلية والصناعية والهندسية والطبية.


كما نفذت مديرية شباب محافظة جرش، ورشة تعريفية بصندوق التنمية والتشغيل في مركز شباب جرش، بمشاركة 30 شابا وشابة ضمن الفئة العمرية من 18 الى 30 عاما.


ونظمت مديرية شباب الزرقاء ورشة عمل حول الحرف اليدوية في مركز شباب وشابات الزرقاء النموذجي، بعنوان "الحرف اليدوية والمنتجات المنزلية وطرق تسويقها"، بمشاركة 20 شابا وشابة من اعضاء المركز.


واشتملت الورشة على تعريف الشباب بمفهوم الحرف اليدوية، وأهميتها، وأهم أنواع الحرف اليدوية والمنتجات المنزلية التي يمكن التدرب عليها، وطرق تسويقها من خلال المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعية، وبما يسهم بتشجيعهم على العمل المهني وتوفير مصادر دخل لهم.


وعقد مركز شباب الحمراء ورشة تثقيفية حول العنف الأسري،تناولت أسباب ومظاهر وحلول حول الظاهرة،وذلك عبر تطبيق زووم، بحضور 20 مشاركا، وتناولت الورشة مفهوم العنف الأسري ودوافعه والتعريف بأنواعه وآثاره على الفرد والمجتمع وكيفية التخلص من هذه الظاهرة.


ونفذ مركز شباب عبين عبلين، زيارة الى معهد التدريب المهني، بمشاركة 20 شابا ضمن الفئة العمرية من 15 الى 17 عاما.


ونظمت مديرية شباب معان حوارية بعنوان:" الإعلام الشبابي الهادف" بحضور عـدد مـن الصحفيين من محافظة معان وأبناء المجتمع المحلي والهيئات الشبابية.


وتضمنت الحوارية الحديث حول دور وسائل الإعلام في تعزيز الثقة بين الفئات المجتمعية المختلفة، والأدوات الإعلامية كافة التي جاءت لتتكيف مع المتغيرات في المجتمع لتدعم مرحلة التعافي بعد جائحة كورونا،إضافة إلى رسالة الإعلام الشاملة والهادفة.

 




 

 


 

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