مديريات الشباب تنفذ أنشطة متعددة في المحافظات

الوكيل الاخباري- واصلت مديريات الشباب والمراكز التابعة لها، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية وجاهيا، وعبر وسائل الاتصال الحديثة.

اضافة اعلان



ووفقا لبيان وزارة الشباب، اليوم السبت، نظمت مديرية المراكز الشبابية والكشافة في وزارة الشباب عبر وسائل الاتصال المرئي، ورشة تعريفية حول آلية تنفيذ معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022، بمشاركة 102 عامل مع الشباب من مختلف مديريات الشباب والمراكز الشبابية.



ونفذت مديرية شباب محافظة جرش، ورشة حول التنظيم المالي والإداري للأندية، بهدف مد جسور التواصل مع الأندية، بحضور 20 مشاركا.



وتهدف الورشة إلى ضرورة تركيز المشاركين على الألعاب الفردية والعمل على تنظيم إدارتها المالية والتخطيط السليم وكيفية صياغة الأنشطة والبرامج لبلوغ أهدافها.



ونفذ مركز شباب أم الرصاص بالتعاون مع الشرطة المجتمعية مبادرة بعنوان "لا تقتل فرحتي"، للحد من إطلاق العيارات النارية، وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على أرواح المواطنين المتواجدين في المناسبات والأفراح وعدم نشر الرعب والخوف بين الأطفال والنساء، ومساعدة الأجهزة الأمنية في سرعة التجاوب للحد من انتشار هذه الظاهرة.



كما عقد مركز شباب العقبة، ورشة في مجال ريادة الأعمال، بمشاركة 22 مشاركا ضمن الفئة العمرية من 17 إلى 30 عاما، بهدف تمكين الشباب بجملة من المهارات التدريبية على أحدث الأساليب والمهارات حول كيفية إنشاء المشروعات الصغيرة.

ونظم مركز شابات العدنانية التابع لمديرية شباب الكرك بالتعاون مع مدرسة العدنانية الأساسية المختلطة، محاضرة توعوية بعنوان "التغذية السليمة" بمشاركة 15 طالبة.



وأشارت المرشدة التربوية عالية المرابحة خلال الورشة إلى أهمية تناول الوجبات الغنية بالفيتامينات، خصوصا في مرحلة بناء الجسم لدى اليافعين واليافعات، بالإضافة إلى أهمية قراءة التعليمات الموجودة على الأغذية عند شرائها.