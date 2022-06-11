مديريات الشباب تنفذ انشطة متعددة في المحافظات

الوكيل الإخباري - واصلت مديريات الشباب والمراكز التابعة لها تنفيذ الجلسات التعريفية والانشطة الشبابية والثقافية والصحية وجاهيا وعبر وسائل الاتصال الحديثة "زووم".

اضافة اعلان



ووفقا لبيان وزارة الشباب اليوم السبت، نفذ مركز شابات ماركا ضمن محور الريادة والتمكين الاقتصادي دورة تدريبية استمرت 5 أيام لنشاط الرسم والرسم على الفخار.



وهدفت الدورة إلى رفع قدرات المشاركات وتعزيز مهاراتهن لدخول سوق العمل بكفاءة واكسابهن خبرات جديدة في مجال الرسم على الفخار والزجاج وخلق روح من الإبداع والابتكار وتشجيعهن على الحرف اليدوية لتوفير فرص عمل، تحت إشراف مدربين من مؤسسة التدريب المهني.



وعقد مركز شباب القويسمة ورشة تدريبية لصناعة الأفلام الكرتونية القصيرة، للمبتدئين ألمرحلة الأولى، اشتملت على الخطوات التي يمر بها إنتاج الأفلام الكرتونية من كتابة النص ثم تحويلها الى قصة مصورة واختيار الصور سواء ثنائية الأبعاد او ثلاثية، بالإضافة إلى الانتاج واختيار المؤثرات الصوتية وإضافة أصوات الشخصيات المتحدثة.



وأكدت مديرية شباب محافظة العاصمة سناء ابو عباس، على أن من أهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019 – 2025 تشجيع الشباب والشابات على تعلم الحرف اليدوية للحصول على فرصة عمل عن طريقة تعلم مهنة تصبح مصدر رزق لهم.



ونظمت مديرية المراكز الشبابية والكشافة فــي بيــت شــباب إربـد دورة لبناء قــدرات العامليــن مــع الشــباب فــي المنهــاج الشــبابي وكفايــات المنهــاج، بمشاركة 26 عاملا مــع الشــباب مــن مختلــف مديريــات الشــباب.



وتطرقت الدورة التي قدمها مديـر المتابعة والتقييم في وزارة الشباب جهاد المساعدة، على جملة من المعارف والمهارات أبرزها، اسـتراتيجية التعامل مـع الشباب، وبيئة العمل مـع الشباب، والإطار العام للمنهاج مـن حيـث مفهومـه وتوجهاته وأهدافه وقيمه.



الى ذلك، نظمت مديرية شباب إربد، ورشة حوارية حول "مشاركة الشباب في الحياة السياسية"، ضمن مبادرة الصالون السياسي، بهدف استثمار خبرات الشباب وقدراتهم ومنحهم الفرصة للمشاركة في الحياة السياسية وسماع آرائهم، وبالتالي تحقيق أمانيهم وتطلعاتهم المستقبلية بما يسهم فـي خدمة الوطن والمحافظة على تقدمه وأمنه واستقراره.



ونفذ مركز شباب الكرك مبادرة بعنوان "دمج فئة الصم والبكم في المجتمع"، بمشاركة 36 شابا وشابه.



ونفذت مديريتي الاتصال الشبابي والمبادرات الشبابية والعمل التطوعي في الوزارة، بالتعاون مع جامعة العلوم الاسلامية، جلسة تعريفية لطلبة الجامعة حول القرار الأممي "الشباب والسلم والأمن 2250"كما نظمت مديرية المبادرات الشبابية والعمل التطوعي، بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، من خلال مديرية شؤون الأفراد، شعبة التعبئة والجيش الشعبي، عبر وسائل الاتصال المرئي، محاضرة حول العمل التطوعي ومراكز الشباب، وذلك ضمن دورة التهيئة والدمج رقم/ 6، بمشاركة ضباط صف من الجيش العربي والأمن العام والدرك والدفاع المدني والمقبلين على التقاعد.



ونفذت مديرية المركز الشبابية والكشافة في الوزارة، بالتعاون مع مؤسسة نهر الاردن، دورة تدريبية حول الطاقة المتجددة، ضمن مشروع "شباب قادر على التكيف وممكن اجتماعيا واقتصاديا، بمشاركة 30 عاملا مع الشباب.



واختتم مركز شباب كفرخل النموذجي المعسكر الكشفي في محمية الامير حمزة، بمشاركة 20 شابا، ضمن الفئة العمرية من 14 – 16 عاما.



ويهدف المعسكر، توعية المشاركين بالبيئة والمحافظة عليها وتنمية المهارات الكشفية والفنون الإرشادية، بالإضافة الى تفعيل دور التطوع لتعزيز قدرات العمل البيئي وزرع روح المسؤولية الاجتماعية، والمشاركة والتركيز على مفاهيم العمل الاجتماعي التطوعية وأهميته التنموية.



ونفد مركز شباب الطيبة، جلسة حوارية حول الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي وكيفية الاستفادة منها، بمشاركة 20 شابا.



ونفذت مديرية شباب محافظة الطفيلة، ورشة عمل بعنوان "التعليمات التنمية للأندية والهيئات الشبابية".



واختتمت مديرية شباب محافظة عجلون "معسكر المرشدات"، الذي استمر لمدة 3 ايام، بمشاركة 20 مرشدة ضمن الفئة العملة من 15 – 17 عاما .



ويهدف المعسكر الى تأمين بيئة آمنة وداعمة للشابات من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية والسلوكيات الايجابية لديهن، وممارسة قيم ومهارات الحياة الأساسية.



كما نفذت مديرية شباب العقبة، ورشة توعوية حول السلوكيات الصحية والنفسية في المرحلة ما بعد جائحة كورونا، بمشاركة 30 شابا.



وتحدث خلال الورشة رئيس قسم التوعية في مديرية صحة العقبة الدكتور عبدالله معتوق، عن الأنظمة الصحية التي يجب اتباعها، وذلك للوقاية من مخاطر سوء التغذية بجميع اشكالها.

