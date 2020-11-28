السبت 28-11-2020
الوكيل الاخباري

مديريات العمل في المحافظات تستقبل المراجعين السبت

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السبت، 28-11-2020 08:52 ص

حتى نهاية العام الحالي

مديريات العمل في المحافظات تستقبل المراجعين السبت

وزارة
وزارة العمل


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن مديريات ومكاتب العمل في المحافظات تواصل استقبال المراجعين أيام السبت من كل أسبوع حتى نهاية العام الحالي، حسب قرار وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين.

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وأكّد الزيود في بيان اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، أن مديريات ومكاتب العمل المنتشرة في المحافظات استقبلت أكثر من ألف معاملة السبت الماضي، مشيراً إلى أن استقبال المراجعين تم بشكل يراعي البروتوكولات الصحية الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا بعيداً عن الاكتظاظ.


ولفت إلى أنه تم إنجاز معاملات المراجعين بيسر وسهولة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من دوام أيام السبت من كل أسبوع لمديريات ومكاتب العمل في المحافظات هو تسريع إنجاز معاملات متلقي الخدمة من وزارة العمل وتوفير وقتهم وجهدهم وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتفادياً للاكتظاظ خلال أيام الأسبوع.

 

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