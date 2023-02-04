السبت 04-02-2023
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السبت، 04-02-2023 06:41 م

مديرية الأمن العام تؤكد على إجراءات السلامة مع الظروف الجوية

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الوكيل الاخباري - أكّدت إدارة الدوريات الخارجية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر على الطرق الخارجية لا سيّما المتوجهين من المحافظات إلى العاصمة مع بداية الأسبوع، مهيبة بجميع السائقين ضرورة متابعة الإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام، والجهات المعنية والاستفسار عن حالة الطرق قبل التنقل بين المحافظات .

فيما دعت مديرية الدفاع المدني الى ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في ظل الانخفاض على درجات الحرارة، وضرورة تفقد المدافئ واطفائها قبل النوم ، وعدم ترك الأطفال وحدهم عند المدفأة ، والحرص على تهوية المنازل بين الحين والآخر.

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