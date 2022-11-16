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الأربعاء، 16-11-2022 05:54 م

مديرية الأمن العام تتلف كميات مخدرات ضبطت في 490 قضية

الأمن العام


الوكيل الاخباري - أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام كميات من المواد المخدرة التي ضُبطت في (490) قضية، واكتسبت أحكامها الدرجة القطعية، وذلك ضمن جهود مديرية الأمن العام وعملها لتنفيذ أحكام القانون والقضاء.

وأشرف على عملية الإتلاف لجنة خاصة برئاسة مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد أنور الطراونة، ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدعي عام محكمة أمن الدولة.

فيما واصلت مديرية الأمن العام وضمن جهود مستمرة لتنفيذ عمليات نوعية تستهدف تجار المخدرات ومروجيها، لملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم ليد العدالة، وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة.

وبينت المديرية أنها مستمرة في حربها ضد كل من يحاول الإضرار بالأردن والأردنيين، عبر نشر وبيع وترويج هذه السموم المدمرة، ومنع دخولها ومرورها داخل الأراضي الأردنية، وبتنسيق عملياتي واستخباري عالي المستوى مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ، والأجهزة الأمنية، والجمارك العامة.

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