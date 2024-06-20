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الخميس، 20-06-2024 12:40 م

مديرية الأمن العام تُجدد تحذيراتها وتهيب بالمواطنين

الامن


الوكيل الاخباري - جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها من ارتفاع درجات الحرارة، ودعت إلى اتباع جملة من الإجراءات الوقائية، وفق بيان للمديرية.

ودعت المديرية إلى ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وشرب كميات مناسبة من السوائل، وبخاصة الماء وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وأكدت المديرية ضرورة عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبات وضرورة عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات مثل المعقمات، وعبوات الغاز، والعطور.

وبينت المديرية أهمية ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات وأخذ قسط من الراحة وخصوصاً للأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، ومراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

ودعت المديرية إلى عدم تحميل الأباريز الكهربائية أكثر من طاقتها وذلك بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد، تفاديا لحدوث تماس كهربائي.

كما دعت إلى التخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة، وعدم رميها بالقرب من الأعشاب الجافة والأشجار، والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.

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