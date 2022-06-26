مديرية الأمن العام تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

الوكيل الإخباري - تحتفل مديرية الأمن العام/إدارة مكافحة المخدرات اليوم الأحد، باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2022.

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وبحسب إدارة مكافحة المخدرات، سيقام احتفالا في قصر الثقافة-مدينة الحسين للشباب في عمان، تحت شعار "أردن أقوى بأمنه".



وبحسب منشور توعوي صادر عن إدارة مكافحة المخدرات، فإن المخدرات تعرف على أنها "كل مادة خام، أو مستحضرة تحوي عناصر مهدئة، أو منبهة أو مهلوسة إذا ما استخدمت لغير الأغراض الطبية؛ فهي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وتؤدي إلى إحداث خلل كلي أو جزئي في وظائفه الحيوية، وتجعل المتعاطي يصاب بحالة من الوهم ومن الخيال بعيدا عن الواقع، وتؤدي إلى إصابته بالإدمان أو التعوّد".

ويهدف هذا الاحتفال العالمي، الذي يدعمه كل عام الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات في المجتمع.

