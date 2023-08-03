مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج دورة الشّرطة المستجدين

الوكيل الإخباري -

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رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم حفل تخريج دورة إعداد وتأهيل المستجدين رقم 2 والذي أقيم في مركز تدريب قوّات الدّرك التّخصّصي.وتفقّد مدير الأمن العام خلال الاحتفال طابور الخريجين الذين أظهروا مستوى عالياً من الانضباط والتدريب، وبما ينعكس إيجابا على مستوى ما سيقدمونه من خدمات أمنية وإنسانية للمواطنين عند انخراطهم في العمل الميداني.وتلقى الخريجون خلال مُدّة التدريب، عدداً من المساقات العلمية والعملية، والتي اشتملت على مناهج متخصصة في العلوم الأمنية والقانونية، وحقوق الإنسان، وبرامج تدريبية لإكسابهم مهارات الدفاع عن النفس واللياقة البدنية والأسلحة، بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي متكامل امتد لأربعة أشهر.وقال امر مدرسة تدريب قوّات الدرك في كلمة له: إن هذه الكوكبة من فرسان الأمن العام أنهوا تدريبهم التأسيسي وتسلّحوا بالعلم والمعرفة، ليلتحقوا بزملائهم في ميادين الشرف والبطولة، حاملين رسالة الأمن العام القائمة على الاحترافية في إنفاذ القانون وفقاً لأفضل المعايير خدمة للوطن والمواطن، وتحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة.وفي نهاية الحفل، الذي حضره كبار ضباط الأمن العام وذوو الخريجين، وزَّع اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها.