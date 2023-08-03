الخميس 03-08-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام يهيب بجميع المواطنين : أبلغوا عن هؤلاء لينالوا عقابهم

وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الألماني

افتتاح سد جديد في الأردن وهذه طاقته الاستيعابية

افتتاح مهرجان الزهور الأردني الأول في حدائق الحسين - صور

الغذاء والدواء: سحب ووقف تداول صمام القلب Trifecta GT في الأردن

مديرية صحة الرمثا: انتهاء الصيانة الخارجية لمركز صحي عمراوة

ايعاز عاجل من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

ارباح البنوك الأردنية تتجاوز الـ 557 مليون دينار خلال 6 أشهر من العام الحالي

تنظيم الطاقة: العمل بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن قائم والتقييم نهاية تشرين أول القادم

%77 حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم مقابل 35% في البترا نهاية الأسبوع الحالي

الخميس، 03-08-2023 01:46 م

مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج دورة الشّرطة المستجدين

7049c3bc-a11a-4830-af47-35fa35eade52


الوكيل الإخباري - رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم حفل تخريج دورة إعداد وتأهيل المستجدين رقم 2 والذي أقيم في مركز تدريب قوّات الدّرك التّخصّصي.اضافة اعلان


وتفقّد مدير الأمن العام خلال الاحتفال طابور الخريجين الذين أظهروا مستوى عالياً من الانضباط والتدريب، وبما ينعكس إيجابا على مستوى ما سيقدمونه من خدمات أمنية وإنسانية للمواطنين عند انخراطهم في العمل الميداني.

وتلقى الخريجون خلال مُدّة التدريب، عدداً من المساقات العلمية والعملية، والتي اشتملت على مناهج متخصصة في العلوم الأمنية والقانونية، وحقوق الإنسان، وبرامج تدريبية لإكسابهم مهارات الدفاع عن النفس واللياقة البدنية والأسلحة، بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي متكامل امتد لأربعة أشهر.

وقال امر مدرسة تدريب قوّات الدرك في كلمة له: إن هذه الكوكبة من فرسان الأمن العام أنهوا تدريبهم التأسيسي وتسلّحوا بالعلم والمعرفة، ليلتحقوا بزملائهم في ميادين الشرف والبطولة، حاملين رسالة الأمن العام القائمة على الاحترافية في إنفاذ القانون وفقاً لأفضل المعايير خدمة للوطن والمواطن، وتحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة.

وفي نهاية الحفل، الذي حضره كبار ضباط الأمن العام وذوو الخريجين، وزَّع اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64cb9791261ad

وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الألماني

مديرية الامن العام

الامن العام يهيب بجميع المواطنين : أبلغوا عن هؤلاء لينالوا عقابهم

64cb93361ddf1

افتتاح سد جديد في الأردن وهذه طاقته الاستيعابية

362693133_597699695869373_748285060442645790_n

افتتاح مهرجان الزهور الأردني الأول في حدائق الحسين - صور

Heart_surgery-800x549

الغذاء والدواء: سحب ووقف تداول صمام القلب Trifecta GT في الأردن

كورونا 4

مديرية صحة الرمثا: انتهاء الصيانة الخارجية لمركز صحي عمراوة

أخبار متعلقة
638249775816338590

الجيش: نقل 178 طناً من المياه بالطائرات لإخماد حرائق الغابات بعجلون وجرش

6f6c22f0-22e7-4461-9bbb-612c4c392619

الدفاع المدني يخمد حريق اعشاب جافه واشجار حرجية في عجلون

620222319130647460871

شخص يقتل والده ضربا في الاغوار الشمالية

1

فيديو وصور.. جهود الدفاع المدني في إخماد حريق مصنع إسفنج بعمان

011f5d7cbfc18a953827efd069012bca

الأمن: القبض على 9 من مروجي المخدرات خلال 24 ساعة

551a6da7dce0609e55115dd7d69c2b24

الدفاع المدني يتعامل الآن مع حريق كبير بمصنع اسفنج في راس العين