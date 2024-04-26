مديرية الأمن العام تحذر المواطنين يوم السبت

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية- دعت مديرية الأمن العام الأخوة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم في ظل تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة.



وحذرت المديرية من احتمال تشكل السيول في ساعات ما بعد الظهر ليوم غد السبت لفترة قصيرة في المناطق الجنوبية الشرقية.



كما شددت على السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطولات مطرية أو تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة غدا السبت، ويكون طقس غير مستقر ودافئ في أغلب المناطق بينما يكون حار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وفق الارصاد الجوية.



وتوقعت الأرصاد أن تشهد المملكة غداً في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات من المطر في جنوب المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا مع احتمال ان تكون لفترة قصيرة في اجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الشرقية غزيرة احياناً.

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