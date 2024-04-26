الجمعة 26-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مديرية الأمن العام تحذر المواطنين يوم السبت

واشنطن: هناك زخم جديد في محادثات إنهاء الحرب على غزة

تمويل فرنسي لخط كهرباء يربط المغرب بالصحراء الغربية

إصدار الحكم في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن غزة الثلاثاء

لابيد: الجيش الإسرائيلي لم يعد لديه ما يكفي من الجنود

رصد 3 صواريخ جنوب غربي المخا باليمن

الفايز: الدم الفلسطيني ليس رخيصا ولن يسامح فيه أي طفل فلسطيني

تقرير: دفن أكثر من 20 فلسطينًا أحياء داخل مجمع ناصر الطبي

1063 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي

المفوضية الأوروبية: تخصيص مبلغ لدعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب

الجمعة، 26-04-2024 09:47 م

مديرية الأمن العام تحذر المواطنين يوم السبت

1220232223245309690590


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية- دعت مديرية الأمن العام الأخوة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم في ظل تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة.

وحذرت المديرية من احتمال تشكل السيول في ساعات ما بعد الظهر ليوم غد السبت لفترة قصيرة في المناطق الجنوبية الشرقية.

كما شددت على السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطولات مطرية أو تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

اضافة اعلان

 

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة غدا السبت، ويكون طقس غير مستقر ودافئ في أغلب المناطق بينما يكون حار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وفق الارصاد الجوية.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد المملكة غداً في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات من المطر في جنوب المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا مع احتمال ان تكون لفترة قصيرة  في اجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الشرقية غزيرة احياناً.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
420244163437535288064

الفايز: الدم الفلسطيني ليس رخيصا ولن يسامح فيه أي طفل فلسطيني

وزارة الخارجية

اعلان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

WhatsApp Image 2024-04-26 at 6.59.27 AM

"عداءو الأمن العام" يسيطرون على المراكز الاولى في ألتراماراثون البحر الميت

548565

جرش: مطالب بتنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة آفة جدري العنب

xEvwWwL3TlNyXQl8q24G9FIMzhj31P0nj4n88tZf

الأمن العام يحذر من حوادث الغرق الموسمية مع ارتفاع الحرارة

1120231223451235951179

تربية الكرك تفتتح كرنفال الوسائل التعليمية للبرنامج الوطني للتدخلات العلاجية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-04-26 at 6.59.27 AM

"عداءو الأمن العام" يسيطرون على المراكز الاولى في ألتراماراثون البحر الميت

a3389ea1-dd48-4a4f-805b-85363868f72d

التنمية الاجتماعية والأمن العام يبحثان تعزيز التعاون المشترك

1713350134532

ورشة تفاعلية لشابات ماركا بمركز السلم المجتمعي

8ad35db8-84c4-41e3-a654-110c6853ce5d

مديرية الأمن العام تحتفي بيوم العلم

images (2)

اللواء المعايطة يبعث برسالة الى منتسبي الامن العام في أول ايام عيد الفطر

الامن

البحث الجنائي يكشف تفاصيل جريمة القتل في إربد