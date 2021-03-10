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مديرية الأمن العام تحذر المواطنين

الأربعاء، 10-03-2021 06:40 م

مديرية الأمن العام تحذر المواطنين

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه نظراً لما ستشهده المملكة من منخفض جوي  تهيب مديرية الدفاع المدني بالإخوة المواطنين إلى ضرورة انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية .
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1- التأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية .
2-الإبتعاد عن مجاري السيول والأودية والإنتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا وخاصة البيوت المتنقلة.
3- الابتعاد عن قيادة المركبات أثناء  الغبار وانعدام الرؤية خاصة في المناطق الصحراوية
4- الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها.
5-عدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه.
6-توفير الأدوية المناسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.
7- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك .

 




 

 


 

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