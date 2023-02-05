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الأحد، 05-02-2023 11:24 م

مديرية الأمن العام تحذر من الأحوال الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة

الأمن العام


الوكيل الاخباري - تدعو مديرية الأمن العام إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم في ظل توقع تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جدا ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يوم غد بإتباع النصائح والإرشادات التالية:

1- توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات التي تشهد تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل العواصف الغبارية في جنوب وشرق المملكة أو بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

2- تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل شدة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

3- الإبتعاد عن مناطق تشكل السيول خاصة في ساعات المساء والليل في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وعدم المجازفة بعبورها في أي حال من الأحوال سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.

4- الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة دون رقابة أو أثناء النوم.

5- الامتثال والتعاون مع رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لإرشادكم وتقديم المساعدة لكم وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

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