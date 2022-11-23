مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

الوكيل الاخباري - تهيب مديرية الأمن العام بالأخوة المواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك الوقائي والسليم خلال المنخفض الجوي المتوقع بإتباع ما يلي :



1 - الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة ( خاصة في مناطق الاغوار والبحر الميت ) والانتقال إلى أماكن أكثر أماناً وخاصة القاطنين في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر خوفا من مداهمة مياه الأمطار لهم .



2 - تفقد المركبات والالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات المرورية



3 - تدعو المديرية السائقين إلى ضرورة التأني أثناء القيادة ، تفادياً لحوادث السير نتيجة الانزلاقات على الطرق بسبب الأمطار



4 - عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيراً على الأقدام أو المركبات في حال ارتفاع منسوب المياه .



5 - أخذ الحيطة والحذر على الطرقات الخارجية التي ستشهد هطولات مطرية .



6 - الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بكافة أنواعها عند تشغيلها وتهوية المنزل بين الفتره والأخرى.



7 - خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية .



8 - الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط .



9 - أخذ الحيطة والحذر عند تشكل الضباب خاصة في ساعات المساء والصباح الباكر



وتؤكد المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد 911 ، وبأن جميع غرف العمليات الرئيسية مدامة على مدار الساعة ودورياتها منتشره على كافة الطرق لمساعدة المواطنين.

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