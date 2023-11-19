مديرية الأمن العام تحذر وتهيب بالمواطنين خلال الساعات القادمة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت مديرية الأمن العام من المنخفض الجوي المتوقع اليوم الأحد، وما قد يصحبه من هطول للامطار بغزارة، وتدني الرؤية الأفقية بسبب الرياح المثيرة للغبار والأتربة.



وأكدت مديرية الأمن العام على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل تساقط حبات المطر، المؤدي إلى ارتفاع خطورة التعرض للانزلاق .



وحذرت الإدارات المرورية، من خطر انزلاق المركبات على الطرق مع بداية تساقط حبات المطر.



وأكدت المديرية على ضرورة متابعة النشرات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية .

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