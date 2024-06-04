الثلاثاء 04-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 04-06-2024 11:57 ص

مديرية الأمن العام تحذر وتهيب بالمواطنين

الامن


الوكيل الاخباري - جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها نتيجة الكتلة الحارة والجافة التي تؤثر على المملكة وتدعو إلى ضرورة اتباع جملة من النصائح والإرشادات لتفادي وقوع حوادث .

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ضربات الشمس والإجهاد الحراري :


الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري وخاصة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الإكثار من شرب السوائل وبخاصة الماء، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.


عدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال .


عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة أثناء قضاء الحوائج وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة .


ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات وأخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة .
عدم إشعال النار في الأعشاب خاصة في المناطق الحرجية والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.


■ عدم تحميل الاباريز الكهربائية أكثر من طاقتها بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد.
عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إن دعت الحاجة لذلك.

 

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