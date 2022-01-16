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الأحد، 16-01-2022 07:57 م

مديرية الأمن العام تدعو لأخذ الحيطة والحذر خلال الساعات القادمة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه مع تاثر المملكة بالمنخفض الجوي فإن مديرية الأمن العام تدعو الإخوة المواطنين والمقيمين الى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال الساعات القادمة لا سيّما عند التعامل مع وسائل التدفئة او قيادة المركبات اضافة الى تجنب المناطق المخفضة المتوقع تشكل السيول بها .

مؤكداً أن جميع الطرق بالمملكة سالكة حتى الساعة فيما وتشهد الان المرتفعات الجنوبية تساقط للثلوج بين الحين والآخر والقيادة على الطرق هناك بحاجة لاقصى درجات الانضباط والحيطة والحذر الشديد .

مشدداً على ضرورة عدم  الحركة بالمركبات بعد منتصف الليل  وفجر الغد بسبب فرص تشكل الانجماد الشديد والالتزام بما يصدر من الجهات الرسمية من بيانات وتحذيرات .

ودعا الناطق الإعلامي لضرورة متابعة النشرات الجوية والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم، وعند الحاجة والضرورة عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911).

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