مديرية الأمن العام تطلق المرحلة الأولى من مشروع بنيان

الوكيل الاخباري - رعى المساعد لأمن الأقاليم، العميد أيمن العوايشة، مندوباً عن مدير الأمن العام، اللواء الركن حسين الحواتمة، حفل إطلاق مشروع "بنيان" بحضور عدد من كبار ضباط الأمن العام وعدد من الطلاب وأولياء أمورهم.



وبين العوايشة أن هذا المشروع الواعد يأتي انسجاماً مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات جلالته في تعزيز مبادئ التكاتف والتلاحم، والمواطنة الصالحة، والاهتمام بشباب الوطن القادر على الإنجاز، والذين هم محط اهتمام ورعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.



وأكد أن مديرية الأمن العام أخذت على نفسها أن يكون احتفالها بمئوية الدولة عبر مشاريع تعزز من خدمة المجتمع وترسخ المبادئ التي قام عليها الوطن.

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ولفت إلى أن مديرية الأمن العام تسعى من خلال هذا المشروع، إلى إعداد جيل من الشباب الواثق بنفسه، القادر على المساهمة في نهضة الوطن، ضمن برامج وأنشطة تستهدف مراحل عمرية مختلفة، وبأفكار شمولية جديدة.