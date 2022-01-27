مديرية الأمن العام تعاملت مع نحو 3 آلاف عالق منذ بدء تراكم الثلوج

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الأمن العام، مساء الخميس، عن التعامل مع 2595 عالق منذ تراكم الثلوج في مختلف المناطق، ونُقلوا إلى مناطق آمنة.



وأشار الملازم عبدالله السعودي من مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، لـ "المملكة"، إلى التعامل مع 96 حالة مداهمة لبيوت ومنشآت، و192 حالة، و1190 حالة غسيل كُلى نقلوا للمستشفيات.



قائد درك العاصمة عاكف الدرابسة قال، لبرنامج "صوت المملكة" إن مديرية الأمن العام بأذرعها الثلاثة تعاملت مع الحالة الجوية، وتعمل وفق استراتيجية قادرة على التكيف مع كافة الظروف المتوقعة وغير المتوقعة.

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