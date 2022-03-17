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الخميس، 17-03-2022 04:06 م

مديرية الأمن العام تعرض خطتها الأمنية لحماية سير الانتخابات

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الوكيل الاخباري - عرضت مديرية الأمن العام اليوم الخميس خطتها الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس امانة عمان 2022 ، بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة وأمين عام الهيئة المستقلة، وكبار ضباط الأمن العام. 

وأكد مدير الامن العام أننا نمضي قدماً بكل ثقة وعزم لترجمة رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الاعلى للقوات المسلحة، في إنجاح العملية الانتخابية وإخراجها بأبهى صورها، مسخرين إمكاناتنا وقدراتنا، لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بسلاسة ونزاهة .

وبين الحواتمة أن 55 الفاً من رجال الأمن ومن كافة تشكيلات الشرطة والدفاع المدني والدرك، سيعملون بقوة وتكامل في الأدوار لتحقيق رسالتنا الأمنية بحماية الحقوق والحفاظ على الأرواح والمقدرات، ولن نسمح بأي تجاوز لا يراعي مصلحة الناخب أو سلامة المجتمع.

وأشار اللواء الركن الحواتمة إلى أهمية التنسيق الفاعل والتعاون مع الجهات المعنية بسير الانتخابات وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخابات، مؤكداً على اتخاذ كافة الاجراءات الضامنة لإنفاذ سيادة القانون، وتقديم الواجب الإنساني في التيسير على المقترعين ومساعدتهم في محيط مراكز الاقتراع والتصويت.

ووجه الحواتمة جميع القادة والعاملين في الميدان إلى التعامل بحزم ودون تهاون مع كافة السلوكيات الخاطئة التي تهدد أمن المجتمع وسلامته مثل ظاهرة إطلاق العيارات النارية وإغلاق الطرق، والاستجابة الفورية لأي بلاغ وارد في مثل هذه المظاهر التي تمثل خطراً على أرواح المواطنين . 

ولفت الحواتمة إلى استخدام التقنيات الحديثة في التحقيق والرقابة ونشر رجال أمن باللباس المدني لرصد وتوثيق المخالفات المتعلقة بإطلاق العيارات النارية ليتم التعامل معها وفق احكام القانون، داعيا الجميع لا سيّما المرشحين بمساندة الجهود الأمنية والمجتمعية بالحفاظ على مقارهم الانتخابية خالية من مثل هذه المظاهر.

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