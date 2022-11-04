مديرية الأمن العام تنظم مهرجاناً وطنياً " لا للمخدرات نعم للحياة "

الوكيل الاخباري - تحت رعاية مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، نظمت مديرية الأمن العام اليوم، مهرجاناً وطنياً للتوعية من آفة المخدرات تحت عنوان : " لا للمخدرات نعم للحياة " والذي يأتي امتداداً لمبادرة بوعينا نحمي الأجيال، الهادفة للتصدي لآفة المخدرات، وزيادة الوعي المجتمعي للوقاية منها.

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وشارك في المهرجان الذي انطلق في ثلاثة مواقع في شمال، ووسط، وجنوب المملكة، آلاف المواطنين الذي اجتمعوا للتعبير عن التفافهم خلف نشامى مديرية الأمن العام في جهودهم لمحاربة المخدرات، والوقوف صفاً في وجه المجرمين من تجارها ومروجيها، في مشهد يجسد وعي المواطنين وحرصهم على حماية أمن المجتمع وسلمه.



وفي العاصمة عمان رعى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، الفعالية الرئيسية التي اشتملت على محاضرة للعلامة الدكتور محمد راتب النابلسي، وعرضاً مسرحيا لعدد من الطلاب، إلى جانب عرض للمسرح الشرطي التابع لمديرية الأمن العام.



بينما أقيمت فعالية إقليم الشمال في محافظة إربد بحضور رئيس بلدية إربد الدكتور نبيل الكوفحي، وقائد إقليم أمن الشمال، وألقى فيها الأستاذ عمر علي نوح محاضرة، تبعها عرض مسرحي وفعاليات متنوعة.



كما نظمت مديرية الأمن العام سباقاً للضاحية في مدينة العقبة، وتجمعاً لأبناء المحافظة، أقيم بحضور قائد إقليم أمن الجنوب، ومدير شرطة العقبة، وفعاليات طلابية ومجتمعية.



ويأتي هذا المهرجان ضمن سلسلة من الفعاليات التي تقيمها مديرية الأمن العام بنهج مجتمعي يقوم على تعزيز التفاعل الإيجابي مع مختلف فئات وشرائح المجتمع، لإيصال الرسائل التوعوية وترسيخ اللحمة الوطنية في وجه آفة المخدرات، في الوقت الذي تبذل فيه القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومديرية الأمن العام جهوداً عملياتية نوعية متواصلة في الميدان، لملاحقة تجار المخدرات ومروجيها، وضرب أوكارهم وتقديمهم للعدالة.



وتضمن المهرجان مسيرات شارك بها المواطنون، وطلبة المدارس والجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز الشبابية، والمجالس المحلية الأمنية التي ضمت وجهاء وممثلين عن المجتمع، بالإضافة إلى محاضرات للتوعية وجملة من الفعاليات الرياضية والفنية التي قدمها طلبة المدارس



يشار إلى أن مديرية الأمن العام مستمرة في تنفيذ حملاتها التوعوية بالمجتمع ، وبما يضمن إظهار أضرار المخدرات وخطورتها ، وإيضاح سبل الوقاية منها ، من خلال عقد البرامج وورش العمل والمحاضرات والفعاليات المجتمعية وكافة المؤسسات الوطنية وسائر أطياف المجتمع.