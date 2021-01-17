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الأحد، 17-01-2021 08:00 م

مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين

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الوكيل الاخباري - تهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين أثناء المنخفض الجوي المتوقع ضرورة اتباع ما يلي : 
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 الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا وخاصة البيوت المتنقلة.
تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح كألواح الزينكو والشبكات والصفائح المعدنية وأغطية خزانات المياه على أسطح المنازل.

التأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير نتيجة حدوث الانزلاقات وجنوح بعض المركبات عن الطريق والإقلال من الحركة ما أمكن .

عدم المجازفة في قطع الطريق أثناء ارتفاع منسوب المياه .

الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها.

عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد  ٩١١ اذا دعت الحاجة إلى ذلك.


 




 

 


 

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