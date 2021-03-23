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الثلاثاء، 23-03-2021 06:15 م

مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين

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الوكيل الاخباري - اعلنت مديرية الامن العام أن جميع الطرق في المملكة سالكة باستثناء 

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طريق وادي عربة بسبب انعدام مدى الرؤية . 

* الطريق الصحراوي وطريق العمري الازرق بحاجة لحذر شديد  . 
*طريق الجفر باتجاه المدورة بحاجة لحذر شديد  .

وأكد الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أنه نظراً لتعرض بعض مناطق المملكة للغبار  على ضرورة  توخي الحيطة والحذر أثناء المسير على الطرقات التي تشهد أجواءً مغبرة و تدني مدى الرؤية الأفقية فيها وخاصة في المناطق الصحراوية .

ودعا إلى ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض الصدرية كالربو ، والالتزام بقواعد السير وإتباع إرشادات رجال الأمن العام المنتشرين في مختلف الطرق والمواقع ، وعدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) للإبلاغ والاستفسار عن حالة الطرق أو عند الحاجة لأي طارئ لا قدر الله .



 




 

 


 

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