الأحد 11-04-2021
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السبت، 10-04-2021 10:26 م

مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين

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الوكيل الاخباري - نظراً للأحوال الجوية السائدة ولما تشهده المملكة من أجواء  مثيرة للغبار .
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 تهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين ضرورة  :


الإقلال من الحركة على الطرق التي تشهد غباراً كثيفاً ما أمكن.

توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرقات الخارجية في جنوب وشرق المملكة .

ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الربو والأزمات الصدرية .
 
تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح كألواح والصفائح المعدنيه والشبكات.
 
عدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ الدفاع المدني (911) إذا دعت الحاجة لذلك .

 




 

 


 

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