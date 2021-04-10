مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين

الوكيل الاخباري -

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نظراً للأحوال الجوية السائدة ولما تشهده المملكة من أجواء مثيرة للغبار .تهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين ضرورة :الإقلال من الحركة على الطرق التي تشهد غباراً كثيفاً ما أمكن.توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرقات الخارجية في جنوب وشرق المملكة .ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الربو والأزمات الصدرية .تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح كألواح والصفائح المعدنيه والشبكات.عدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ الدفاع المدني (911) إذا دعت الحاجة لذلك .