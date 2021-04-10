مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين

الوكيل الاخباري -
نظراً للأحوال الجوية السائدة ولما تشهده المملكة من أجواء مثيرة للغبار .اضافة اعلان
تهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين ضرورة :
الإقلال من الحركة على الطرق التي تشهد غباراً كثيفاً ما أمكن.
توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرقات الخارجية في جنوب وشرق المملكة .
ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الربو والأزمات الصدرية .
تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح كألواح والصفائح المعدنيه والشبكات.
عدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ الدفاع المدني (911) إذا دعت الحاجة لذلك .