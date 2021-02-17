مديرية الأمن العام تهيب بجميع المواطنين - تفاصيل

الوكيل الإخباري - تهيب مديرية الأمن العام بجميع المواطنين توخي الحيطة والحذر في ظل التنبؤات الجوية الواردة بتعمق المنخفض الجوي خلال الساعات القادمة، واستمراية هطول الأمطار، وتساقط الثلوج وتراكمها وهبوب الرياح القوية، وتحذيرات من انعدام الرؤية الأفقية والانزلاقات وتشكل السيول في مناطق مختلفة من المملكة.

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كما تدعو مديرية الأمن العام المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة، والاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة. لمزيد من المعلومات ولمتابعة حالة الطقس والطرق في المملكة حمل الآن تطبيق #امن 911 .



