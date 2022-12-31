مديرية الأمن العام توجه دعوة للأردنيين

الوكيل الاخباري - نشرت مديرية الأمن العام على صفحتها الرسمية عبر موقع الفيسبوك، الخميس، منشوراً بعنوان اختر "صورة العام 2021”.



وقالت الصفحة في منشورها: عام مضى نسج فيه النشامى خيوطاً من العمل والأمل والتضحية، فترابطت وغزلت من محبة الوطن عباءة نستقبل فيها عاماً جديداً في مسيرة الوفاء للوطن والقيادة الهاشمية الحكيمة.



هو عام مضى ظلت فيه صفحات مديرية الأمن العام فيه، أمينة في نقل الخبر الصادق، والصورة المعبرة، والتوعية والنصح والإرشاد، تتفاعل مع المواطنين، وتسعى لإيصال الرسالة الهادفة لتعزيز الأمن وتعميق الشعور بالأمان.



وأضافت: ندعوكم لاختيار صورة العام 2022 من بين صور تضمنها هذا المنشور وهي من الاف الصور والتي وإن غاب عنا التوفيق في نشرها أو استذكارها إلا أنها ستبقى حية في ذاكرة الوطن مثالاً للعطاء والإخلاص.



راجين من متابعينا الكرام، المشاركة باختيار "صورة العام 2022" عن طريق التفاعل بالإعجاب مع الصورة المرشحة، لنصل من خلالكم إلى الصورة الأكثر تعبيراً عن النشامى والنشميات في العام 2022."



وختمت الصفحة: لكم جميعاً سلام وتحية، في عام ارتوت فيه أرضنا من دماء الشهداء الزكية، والذين سيبقون في وجداننا أيقونات عز وفداء.

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