مديرية الامن العام تبحث مع وزارة الزراعة سبل منع الاعتداء على الثروة الحرجية

الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة محمد داودية ومدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اليوم في مديرية الامن العام سبل تعزيز الرقابة على الغابات والمناطق الحرجية ومنع الاعتداء عليها وايقاع العقوبات الرادعة لكل من يتجرأ على المساس بهذه الثروة الوطنية .



وأكد وزير الزراعة ان الوزارة تعمل على مدار الساعة لخفض الاعتداء على غاباتنا بالتعاون مع الحكام الاداريين ومديرية الامن العام والأهالي لضبط كافة اشكال الاعتداء والتحطيب المخالف والجائر باستخدام كافة الوسائل المناسبة والمتاحة من طائرات مسيرة وشبكة اتصالات لا سلكية وأبراج مراقبة علاوة على الدوريات المتحركة ومحطات الغلق في مختلف الغابات بما يكفل الحفاظ على الثروة الحرجية التي تشكل رئة المملكة .

اضافة اعلان





