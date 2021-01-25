الإثنين 25-01-2021
الوكيل الاخباري

اجتماع هام للوزراء وقرارات مرتقبة

مجلس النواب يعقد جلسة رقابية ثانية صباح الأربعاء

نقابة الاطباء للوكيل : فقدنا أكثر من 30 طبيباً خلال جائحة كورونا

الحكومة تبحث إجراءات مصيرية للأردنيين

الهناندة لـ الوكيل الإخباري: عطاء لشراء 160 ألف جهاز لوحي لطلبة المدارس

خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار المشتقات النفطية محليا

انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

توضيحات هامة من مدير الاحوال المدنية والجوازات للوكيل حول غرامات التاخير

بعد إلغاء نظام السات الدولي... التربية تبحث عن بدائل تحفظ حق الطلبة

نشر مسودة النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية

الإثنين، 25-01-2021 11:45 ص

مديرية الامن العام تبحث مع وزارة الزراعة سبل منع الاعتداء على الثروة الحرجية

48b93d3d-5bd2-492d-9868-28bd7c0aedac


الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة محمد داودية ومدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اليوم في مديرية الامن العام سبل تعزيز الرقابة على الغابات والمناطق الحرجية ومنع الاعتداء عليها وايقاع العقوبات الرادعة لكل من يتجرأ على المساس بهذه الثروة الوطنية .

وأكد وزير الزراعة ان الوزارة تعمل على مدار الساعة لخفض الاعتداء على غاباتنا بالتعاون مع الحكام الاداريين ومديرية الامن العام والأهالي لضبط كافة اشكال الاعتداء والتحطيب المخالف والجائر باستخدام كافة الوسائل المناسبة والمتاحة من طائرات مسيرة وشبكة اتصالات لا سلكية وأبراج مراقبة علاوة على الدوريات المتحركة ومحطات الغلق في مختلف الغابات بما يكفل الحفاظ على الثروة الحرجية التي تشكل رئة المملكة . 

اضافة اعلان
 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120212419014191240358

منح مالية للمواطنين من الحكومة - رابط التقديم

1364f46244541c61d61ac900bc0eca9d

الازرق: تقديم خدمة الترخيص المتنقل للمركبات والسائقين في اليومين المقبلين

وزارة-التربية

رابط التسجيل للمعلمين الراغبين بالتدريس على حساب التعليم الاضافي

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

اجتماع هام للوزراء وقرارات مرتقبة

640ceca9-307a-45e1-b947-c4e25d1d3d10

توضيحات هامة من لجنة الاوبئة حول انتهاء الموجة الثانية من كورونا بالاردن

120212214501715998687

الخارجية تدين اطلاق الحوثيين صاروخا باتجاه الرياض

أخبار متعلقة
120213194949162746896

تعميم من رئاسة الوزراء

12202023113813918964151

كم تبلغ قيمة مخالفة رمي المهملات من المركبة ؟

1220203113413442875033

وافد يحاول إحراق نفسه في عمان

12202022181543572412034

الأمن يضبط مركبات تسير بسرعة كبيرة

5ff06ab788a23

قرار حكومي يُفرح العاملين ويدخل حيز التنفيذ

4

وزير الزراعة يتابع تمريناً لجاهزية مكافحة الجراد