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مديرية الامن العام تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

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الأحد، 26-06-2022 05:55 م

مديرية الامن العام تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

الامن


الوكيل الاخباري - رعى مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار ”أردن أقوى بأمنه”.

ويهدف الاحتفال في هذا اليوم من كل عام، إلى زيادة الوعي بآفة المخدرات، والتأكيد على ضرورة التعاون لنبذها ومحاربتها كمسؤولية مجتمعية مشتركة. 

وجاء شعار احتفال هذا العام تحت عنوان ”أردن أقوى بأمنه” تكريساً للجهود التي تقوم بها مديرية الامن العام، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع، للقضاء على هذه الآفة ومنع انتشارها. 

ونظمت مديرية الأمن العام الاحتفال بمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الوطنية، والفعاليات الشعبية ، مظهرين تكاتف المجتمع الأردني ودعمه لجهود إدارة مكافحة المخدرات في محاربة هذه الافة وحماية المجتمع من اثارها المدمرة .

وعرض خلال الحفل مادة فلمية قصيرة لخصت عقودا طويلة من الجهود التي قامت بها ادارة مكافحة المخدرات منذ نشأتها، والتطور الذي وصلت اليه،  والتضحيات التي قدمتها عبر الشهداء والمصابين وزملائهم من العاملين والمتقاعدين، الذين أدوا الأمانة وتفانوا في سبيل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده.

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