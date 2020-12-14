مديرية الامن العام تحذر المواطنين

الوكيل الاخباري -

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دعت مديرية الامن العام المواطنين ضرورة انتهاج السلوك الوقائي خلال المنخفض الجوي المتوقع وذلك من خلال اتباع النصائح والإرشادات التالية:1) الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول.2) الانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً، وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر؛ خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم.3) تفقد وصيانة شبكات وقنوات تصريف المياه، الأمر الذي يحد إلى درجة كبيرة من ارتفاع منسوب المياه فيها والتي قد تداهم المنازل.4) الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها.5) عدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.6) عدم السماح للأطفال باللعب بالقرب من التجمعات المائية7) الابتعاد عن قيادة المركبات أثناء تدني مدى الرؤية الأفقية.8) الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم .9) تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح على أسطح المنازل.وعند الحاجة والضرورة وطلب المساعدة عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911