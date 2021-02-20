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السبت، 20-02-2021 06:05 م

مديرية الامن العام تحذر من الانزلاقات مساء اليوم وصباح الغد

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه نظراً لاحتمالية تعرض المملكة للانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية تشكل الصقيع لا سيما المناطق والمرتفعات العالية والتي لا تزال تشهد تراكمات ثلجية فإن مديرية الأمن العام تُهيب بالمواطنين توخي الحيطة والحذر وخاصة في فترات المساء لهذه الليلة والصباح الباكر خوفاً من الانزلاق أو السقوط نتيجة الانجماد وتجنب القيادة في هذه الفترات .
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كما دعا المواطنين الى ضرورة الاستخدام الآمن لكافة وسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وذلك من خلال :

- توفير التهوية للمنزل ما بين الفترة والأخرى تجنباً لحوادث الاختناق .
- عدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم .
- وضع المدفأة في مكان آمن وبعيد عن الممرات الضيقة .
- التأكد من سلامة الخرطوم الواصل بين مدفأة الغاز والاسطوانة,واستبدال مانعة التسرب مع كل أسطوانة جديدة .
- عدم تزويد مدفأة الكاز بالوقود وهي مشتعلة أو استخدامها لتسخين الماء والطهي .
- تخزين المواد البترولية في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.
- تفقد وصيانة الأسلاك الخاصة بمدفأة الكهرباء وعدم تحميل الاباريز أكثر من طاقتها .

 




 

 


 

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